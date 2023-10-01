Индзаги восхитился покером Мартинеса в матче «Интера» с «Салернитаной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал покер нападающего команды Лаутаро Мартинеса в игре с «Салернитаной» (0:4).

26-летний футболист вышел на замену во втором тайме и за 27 минут забил четыре гола.

«Лаутаро никогда не отступает, он всегда выкладывается на поле. Он забил четыре мяча, но важно, что команда помогла ему в этом. Он капитан, он чувствует себя здесь лидером», — цитирует тренера журналист Альфредо Педулла.

В этом сезоне форвард провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 2 ассиста.