Индзаги взял на себя ответственность за поражение «Интера» от «Специи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Специи» (1:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Больно от такого поражения, мы отдали на поле все, — цитирует DAZN Индзаги. — Наверное, нужно было быть более агрессивными. Следовало забивать до перерыва. Мы разочарованы, но обязаны двигаться вперед. Что касается поражения, я беру на себя ответственность. Ребята выложили на поле все, что у них было, но это футбол. Игру команды можно считать достойной, но результат нас не удовлетворяет».

«Интер» с 50 очками остался на 2-м месте в турнирной таблице серии А, «Специя» располагается на 17-й строчке — 24 очка.