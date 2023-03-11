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Италия

Сегодня, 10:26

Индзаги взял на себя ответственность за поражение «Интера» от «Специи»

Мария Гусева
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Специи» (1:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Больно от такого поражения, мы отдали на поле все, — цитирует DAZN Индзаги. — Наверное, нужно было быть более агрессивными. Следовало забивать до перерыва. Мы разочарованы, но обязаны двигаться вперед. Что касается поражения, я беру на себя ответственность. Ребята выложили на поле все, что у них было, но это футбол. Игру команды можно считать достойной, но результат нас не удовлетворяет».

«Интер» с 50 очками остался на 2-м месте в турнирной таблице серии А, «Специя» располагается на 17-й строчке — 24 очка.

Футбол
ФК Специя
Симоне Индзаги
серия А
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