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Италия

Сегодня, 14:53

Индзаги заключил новый контракт с «Интером»

Виктория Кравченко
Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заключил новый контракт с клубом, сообщается на сайте команды.

Новое соглашение 47-летнего специалиста рассчитано до 2025 года. Индзаги занимает пост главного тренера «Интера» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

После трех туров серии А «Интер» с девятью баллами занимают первое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.inter.it/en/news/simone-inzaghi-inter-contract-renewal-2025
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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