Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:00

Индзаги о победе над «Вероной»: «Я тоже проигрывал подобные матчи»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Вероной» (2:1) в 19-м туре чемпионата Италии.

«Нерадзурри» забили победный гол на 90+3-й минуте, отличился Давиде Фраттези. На 90+10-й минуте Маттео Дармиан сфолил на игроке гостей и к точке подошел Тома Анри. Форвард «Вероны» не реализовал пенальти, пробив в штангу.

«Я тоже проигрывал подобные матчи, так что мне совершенно понятно их настроение. «Верона» по праву била пенальти, Дармиан знал, что зацепил голеностоп соперника.

Важно побеждать в таких матчах. Мне понравилось, как команда владела мячом, хотя действовать стоило точнее, «Верона» играла очень хорошо», — сказал Индзаги после игры.

«Интер» с 48 очками лидирует в турнирной таблице. «Верона» идет на 18-й строчке (14).

ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
0
Читайте также
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»
Британский эксперт заявил о панике в ЕС после удара РФ по объектам ВПК в Киеве
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Военные ВС РФ ударили по месту разработки новейших ракет для ВСУ
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в серии А