Индзаги о победе над «Вероной»: «Я тоже проигрывал подобные матчи»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Вероной» (2:1) в 19-м туре чемпионата Италии.

«Нерадзурри» забили победный гол на 90+3-й минуте, отличился Давиде Фраттези. На 90+10-й минуте Маттео Дармиан сфолил на игроке гостей и к точке подошел Тома Анри. Форвард «Вероны» не реализовал пенальти, пробив в штангу.

«Я тоже проигрывал подобные матчи, так что мне совершенно понятно их настроение. «Верона» по праву била пенальти, Дармиан знал, что зацепил голеностоп соперника.

Важно побеждать в таких матчах. Мне понравилось, как команда владела мячом, хотя действовать стоило точнее, «Верона» играла очень хорошо», — сказал Индзаги после игры.

«Интер» с 48 очками лидирует в турнирной таблице. «Верона» идет на 18-й строчке (14).