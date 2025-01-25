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Сегодня, 08:45

Инфантино рассказал о футбольных кумирах своего детства

Алина Савинова
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Президент ФИФА Джанни Инфантино признался, что в детстве его футбольными кумирами были Эваристо Беккалосси и Алессандро Альтобелли, которые выступали за «Интер».

«Мой кумир детства? Его зовут Эваристо Беккалосси. Он играл под 10-м номером в миланском «Интере» вместе с Алессандро Альтобелли. Это два лучших игрока, великие футболисты «Интера», которые заставили биться мое сердце, а до этого — сердце моего отца. И именно поэтому мы влюбились в футбол», — приводит Goal слова Инфантино.

Альтобелли играл за «Интер» с 1977 по 1988 год, а Беккалосси — с 1978-го по 1984-й. Вместе с миланским клубом они выиграли чемпионат и Кубок Италии.

Источник: Goal
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джанни Инфантино
Серия А
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