Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:34

Инсайдер о скандальных ставках в итальянском футболе получит от RAI до 30 000 евро

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Фигурант дела о незаконных ставках Николо Фаджоли (слева) и Федерико Кьеза.
Фото AFP
Telegram Дзен

Итальянец Фабрицио Корона, выдающий инсайды о незаконных ставках на футбольные матчи, получит от государственного итальянского концерна RAI до 30 000 евро за свое участие в трех передачах, сообщают итальянские СМИ.

Побывавший несколько раз в тюрьме одиозный Корона уже принял участие в двух эфирах, посвященных делу о скандальных ставках, а завтра обещал новые сенсационные подробности еще в одной передаче, которая выйдет на канале RAI сразу после матча Англия — Италия.

Вознаграждение за участие по-прежнему имеющего проблемы с законом Короны в передачах RAI вызвало скандал в Италии. Одни наблюдатели выражают протест в связи с тем: что инсайды Короны оплачиваются за счет рядовых налогоплательщиков (граждане Италии ежегодно платят налог за просмотр каналов RAI), а другие возмущаются тем, что имеющий проблемы с законом человек получает и озвучивает информацию из закрытых источников, близких к следствию о деле о незаконных ставках на футбольные матчи.

Сандро Тонали, Фабрицио Корона и&nbsp;Никола Залевски. Италия готовится к новым разоблачениям в деле о ставках. Когда это произойдет и кто тот человек, взбудораживший страну инсайдами?

Футбол
0
Читайте также
«Сейчас многие видят маску. Под ней до сих пор много боли». Откровенные Костомаров и Домнина
«Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти считает, что Тонали и Фаджоли нужно лечиться от лудомании

Кварацхелия сыграл свадьбу в Грузии