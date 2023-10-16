Инсайдер о скандальных ставках в итальянском футболе получит от RAI до 30 000 евро

Итальянец Фабрицио Корона, выдающий инсайды о незаконных ставках на футбольные матчи, получит от государственного итальянского концерна RAI до 30 000 евро за свое участие в трех передачах, сообщают итальянские СМИ.

Побывавший несколько раз в тюрьме одиозный Корона уже принял участие в двух эфирах, посвященных делу о скандальных ставках, а завтра обещал новые сенсационные подробности еще в одной передаче, которая выйдет на канале RAI сразу после матча Англия — Италия.

Вознаграждение за участие по-прежнему имеющего проблемы с законом Короны в передачах RAI вызвало скандал в Италии. Одни наблюдатели выражают протест в связи с тем: что инсайды Короны оплачиваются за счет рядовых налогоплательщиков (граждане Италии ежегодно платят налог за просмотр каналов RAI), а другие возмущаются тем, что имеющий проблемы с законом человек получает и озвучивает информацию из закрытых источников, близких к следствию о деле о незаконных ставках на футбольные матчи.