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Сегодня, 00:05

Инсайдер Романо: Итальяно в ближайшее время возглавит «Болонью»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно в ближайшее время возглавит «Болонью», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, специалист подпишет контракт до лета 2026 года.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что 46-летний тренер будет получать зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

«Болонья» по итогам сезона-2023/24 заняла пятое место в турнирной таблице серии А и пробилась в Лигу чемпионов. Ожидается, что нынешний тренер команды Тиагу Мотта возглавит «Ювентус».

ФК Болонья
Винченцо Итальяно
Серия А
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