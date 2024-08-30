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Сегодня, 23:40

«Интер» разгромил «Аталанту» в домашнем матче

Алина Савинова
Игроки «Интера» празднуют гол в матче против «Аталанты».
Фото Reuters
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«Интер» одержал победу над «Аталантой» в домашнем матче 3-го тура серии А — 4:0.

На 3-й минуте автогол забил защитник команды из Бергамо Берат Джимсити. Через 7 минут Николо Барелла увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме дубль оформил Маркус Тюрам — он отличился на 47-й и 56-й минутах.

«Интер» набрал 7 очков и поднялся на первое место в чемпионате Италии, обойдя «Торино», на счету которого такое же количество баллов. «Аталанта» с 3 очками опустилась на 11-ю позицию.

15 сентября команда Симоне Индзаги сыграет против «Монцы» в серии А. «Аталанта» в этот же день встретится с «Фиорентиной».

Италия. Серия А. 3-й тур
30 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Аталанта
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
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