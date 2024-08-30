«Интер» разгромил «Аталанту» в домашнем матче

«Интер» одержал победу над «Аталантой» в домашнем матче 3-го тура серии А — 4:0.

На 3-й минуте автогол забил защитник команды из Бергамо Берат Джимсити. Через 7 минут Николо Барелла увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме дубль оформил Маркус Тюрам — он отличился на 47-й и 56-й минутах.

«Интер» набрал 7 очков и поднялся на первое место в чемпионате Италии, обойдя «Торино», на счету которого такое же количество баллов. «Аталанта» с 3 очками опустилась на 11-ю позицию.

15 сентября команда Симоне Индзаги сыграет против «Монцы» в серии А. «Аталанта» в этот же день встретится с «Фиорентиной».