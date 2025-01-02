«Интер» сыграет с «Аталантой» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии в четверг, 2 января. Игра пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В другом полуфинале турнира сыграют «Ювентус» и «Милан».

Действующий победитель Суперкубка Италии — «Интер».