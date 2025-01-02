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«Интер» — «Аталанта»: трансляция матча Суперкубка Италии

«Интер» сыграет с «Аталантой» в 1/2 финала Суперкубка Италии 2 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян, игрок ФК «Интер».
Фото Global Look Press
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«Интер» сыграет с «Аталантой» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии в четверг, 2 января. Игра пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В другом полуфинале турнира сыграют «Ювентус» и «Милан».

Действующий победитель Суперкубка Италии — «Интер».

Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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