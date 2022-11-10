«Интер» разгромил «Болонью»

10 ноября, 00:38
«Интер» обыграл «Болонью» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 6:1. Встреча прошла в Милане.
Защитник Хараламбос Ликояннис на 22-й минуте вывел гостей вперед. Однако почти сразу Эдин Джеко сравнял счет. До перерыва «Интеру» удалось забить еще дважды. Во второй половине хозяева забили еще три мяча и одержали разгромную победу.
Миланская команда поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Болонья» опустилась на 13-ю строчку.
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Основные источники исследования