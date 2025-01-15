«Интер» сыграет с «Болоньей» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 15 января. Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Интер» — «Болонья» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 18-ти туров серии А команда из Милана набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Болоньи с 29 баллами идет на восьмой строчке чемпионата Италии.

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