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Италия

Сегодня, 17:55

«Интер» упустил победу над «Болоньей», выигрывая 2:0 по ходу матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Интер» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 8-го тура серии А — 2:2.

Команда Симоне Индзаги вела со счетом 2:0 после двух быстрых голов на старте встречи — на 11-й минуте отличился Франческо Ачерби, а две минуты спустя забил Лаутаро Мартинес.

«Болонья» отыгралась благодаря голам Рикардо Орсолини (19 минута), который реализовал пенальти, и Джошуа Зиркзе (52-я).

«Интер» с 19 очками лидирует в серии А, но может упустить лидерство по итогам тура, если «Милан» обыграет «Дженоа». «Болонья» (11 очков) идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 8-й тур
07 окт, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:2
Болонья

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
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