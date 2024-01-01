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Италия

Сегодня, 18:19

«Интер» договорился о покупке нападающего «Брюгге» Бьюкенена за 8 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» рассчитывает в ближайшие часы оформить трансфер нападающего «Брюгге» Тейджона Бьюкенена, сообщает Calciomercato.

По данным источника, сумма перехода составляет 8 миллионов евро плюс бонусы, итого 12 миллионов. Контракт 24-летнего игрока будет рассчитан на 4,5 года, а зарплата составит 1,5 миллиона евро чистыми а год.

Бьюкенен выступает за «Брюгге» с января 2022 года. Всезоне-2023/24 он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
Футбол
ФК Брюгге
ФК Интер (Интернационале)
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