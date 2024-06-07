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Сегодня, 11:07

«Интер» договорился о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клуб достиг устного соглашения с 26-летним аргентинцем. Контракт будет рассчитан до 2029 года, зарплата игрока составит 9 миллионов евро плюс бонусы.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего за миланскую команду он провел 282 матча во всех турнирах, забил 129 голов и отдал 43 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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