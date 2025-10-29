«Интер» и «Фиорентина» сыграют в чемпионате Италии 29 октября

«Интер» и «Фиорентина» сыграют в матче 9-го тура чемпионата Италии в среду, 29 октября. Игру примет стадион «Джузеппе Меацца («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.

29 октября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайту matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.35 мск. Игру из эфира «Матч ТВ» также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Фиорентина» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Интер» набрал 15 очков и занимает четвертое место в таблице, «Фиорентина» с 4 очками идет 18-й.

В предыдущем туре чемпионата миланцы уступили «Наполи» (1:3), а «фиалки» сыграли вничью с «Болоньей» (2:2).