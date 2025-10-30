«Интер» разгромил «Фиорентину»

30 октября, 01:31
«Интер» выиграл у «Фиорентины» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
Полузащитник Хакан Чалханоглу оформил дубль, а также один гол забил Петар Сучич.
«Интер» набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» идет на 19-й строчке — 4 очка.
В других матчах «Дженоа» на своем поле проиграла «Кремонезе» (0:2) — дубль оформил Федерико Бонаццоли, а «Болонья» и «Торино» не забили голов (0:0).
Симон Вирсаладзе
Пиоли там не погнали часом? Что-то у него пока во Флоренции ни фига не клеится.
