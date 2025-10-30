«Интер» разгромил «Фиорентину»

«Интер» выиграл у «Фиорентины» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Полузащитник Хакан Чалханоглу оформил дубль, а также один гол забил Петар Сучич.

«Интер» набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» идет на 19-й строчке — 4 очка.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.

29 октября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

В других матчах «Дженоа» на своем поле проиграла «Кремонезе» (0:2) — дубль оформил Федерико Бонаццоли, а «Болонья» и «Торино» не забили голов (0:0).

29 октября, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)