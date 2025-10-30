Видео
Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
30 октября, 01:31

«Интер» разгромил «Фиорентину»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хакан Чалханоглу.
Фото Reuters

«Интер» выиграл у «Фиорентины» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Полузащитник Хакан Чалханоглу оформил дубль, а также один гол забил Петар Сучич.

«Интер» набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» идет на 19-й строчке — 4 очка.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
29 октября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:0
Фиорентина

В других матчах «Дженоа» на своем поле проиграла «Кремонезе» (0:2) — дубль оформил Федерико Бонаццоли, а «Болонья» и «Торино» не забили голов (0:0).

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
29 октября, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:2
Кремонезе
Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
29 октября, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:0
Торино
  • Симон Вирсаладзе

    Пиоли там не погнали часом? Что-то у него пока во Флоренции ни фига не клеится.

    30.10.2025

