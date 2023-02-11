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Италия

Сегодня, 17:40

«Интер» готов продать Дюмфриса за 50 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Дензел Думфрис может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют активный интерес к 26-летнему нидерландцу. Агент защитника уже общался с представителями этих клубов в январе. Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года.

Отмечается, что миланский клуб не продаст Дюмфриса меньше чем за 50 миллионов евро. В случае его продажи «Интер» намерен реинвестировать часть этих средств в покупку другого защитника.

В текущем сезоне серии А Дюмфрис провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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