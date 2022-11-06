«Интер» готов продать защитника Дюмфриса за 40 миллионов евро

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«Интер» назначил цену за своего защитника Дензела Дюмфриса на фоне интереса со стороны разных клубов.
По информации Calciomercatoweb.it, итальянский клуб готов продать 26-летний игрока за 40 миллионов евро. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет подписать голландского защитника в январе, чтобы усилить свой состав.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Дюмфрисом.
Контракт футболиста с миланским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает нидерландца в 25 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Дюмфрис забил два гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах за «Интер».
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Основные источники исследования