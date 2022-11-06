«Интер» готов продать защитника Дюмфриса за 40 миллионов евро

«Интер» назначил цену за своего защитника Дензела Дюмфриса на фоне интереса со стороны разных клубов.

По информации Calciomercatoweb.it, итальянский клуб готов продать 26-летний игрока за 40 миллионов евро. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет подписать голландского защитника в январе, чтобы усилить свой состав.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Дюмфрисом.

Контракт футболиста с миланским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает нидерландца в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дюмфрис забил два гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах за «Интер».