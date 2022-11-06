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Италия

Сегодня, 13:30

«Интер» готов продать защитника Дюмфриса за 40 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Интер» назначил цену за своего защитника Дензела Дюмфриса на фоне интереса со стороны разных клубов.

По информации Calciomercatoweb.it, итальянский клуб готов продать 26-летний игрока за 40 миллионов евро. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет подписать голландского защитника в январе, чтобы усилить свой состав.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Дюмфрисом.

Контракт футболиста с миланским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает нидерландца в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дюмфрис забил два гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах за «Интер».

Источник: https://www.calciomercatoweb.it/2022/11/03/calciomercato-inter-conte-dumfries-tottenham-emerson-royal/?fbclid=IwAR3P9-b9pQ4fLewucBcXGseDodSlsFl20JRdZc0wgGmrecgFLtn0SF-BMTQ

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