«Интер» готов продлить контракт с Джеко

«Интер» готов продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб хочет сохранить в составе 36-летнего футболиста, у которого истекает соглашение в конце сезона.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнира, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.