«Интер» готов заплатить 30 миллионов евро за 18-летнего защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде может стать игроком «Интера», утверждает El Nacional.

Руководство «нерадзурри» готово выплатить за 18-летнего левого защитника каталонцев 30 миллионов евро. Контракт Алехандро с испанским клубом истекает в 2024 году.

Напомним, что за первый состав «блауграны» Бальде дебютировал в прошлом сезоне, проведя с тех пор 14 матчей в футболке «Барселоны».

В нынешнем сезоне игрок отдал три результативные передачи в шести встречах в рамках испанской ла лиги.