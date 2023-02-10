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Италия

Сегодня, 13:44

«Интер» готов заплатить за новую аренду Лукаку 4 миллиона евро. Прошлым летом «Челси» в два раза больше

Иван Шитик
Корреспондент
Ромелу Лукаку.
Фото Getty Images
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«Интер» хочет сохранить Ромелу Лукаку в команде еще на один сезон, утверждает La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» заинтересованы в продолжении сотрудничества с 29-летним форвардом «Челси». Бельгиец тоже хочет остаться в миланском клубе.

«Интер» готов продлить аренду Лукаку, если 29-летний игрок продемонстрирует хорошую физическую форму во второй половине сезона.

«Нерадзурри» хотят арендовать нападающего на один сезон, но за 4 миллиона евро — вдвое дешевле, чем в первый раз, когда они заплатили 8 миллионов.

В нынешнем сезоне серии А форвард провел только 9 матчей, в которых забил 1 гол.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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