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Италия

Сегодня, 17:55

«Интер» хочет арендовать Лукаку с правом выкупа за 30 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» хочет сохранить форварда «Челси» Ромелу Лукаку как минимум на год.

Как сообщает The Telegraph, нерадзурри сделают новое предложение об аренде игрока с правом выкупа за 30 миллионов евро. «Челси» будет настаивать на включении пункта об обязательном выкупе бельгийца.

Информируется, что лондонский клуб надеялся продать Лукаку в «Аль-Хиляль», но 30-летний футболист не принял сделанное ему предложение и хочет сосредоточиться на попытках вернуться в «Интер».

Сезон-2022/23 нападающий провел в миланской команде на правах аренды из «Челси». Он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: The Telegraph
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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