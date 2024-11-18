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Сегодня, 09:20

«Интер» хочет арендовать у «Ливерпуля» Кьезу

Камила Абдурахманова
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Чемпион Европы в составе сборной Италии и полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза может в январе вернуться на родину, сообщает Tuttosport.

«Интер» планирует арендовать 27-летнего полузащитника в январе 2025 года до конца сезона с возможностью последующего выкупа трансфера. Инициатива по переходу Кьезы принадлежит президенту клуба нерадзурри Джузеппе Маротта, который ранее работал с футболистом в «Ювентусе».

Прошлым летом Кьеза перешел из «Ювентуса» в «Ливерпуль», но пока сыграл за новую команду только три матча.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2028 года. До перехода в «Ювентус» на постоянной основе (сначала он был там на правах аренды) Кьеза выступал за «Фиорентину». В составе туринцев полузащитник провел 131 матч, забил 32 мяча и отдал 23 голевые передачи. В 2021 году Кьеза стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии.

Федерико Кьеза
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
Джузеппе Маротта

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