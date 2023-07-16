«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Онана

Голкипер «Интера» Андре Онана может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По данным источника, стороны согласовали сделку по переходу 27-летнего футболиста в английский клуб.

Сообщалось, что за вратаря «Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро. 5 миллионов евро «Интер» получит в виде бонусов.

В минувшем сезоне Онана провел за команду 41 матч и пропустил 36 мячей. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Камеруна в 35 миллионов евро.

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