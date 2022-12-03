«Интер» интересуется голкипером сборной Швейцарии Зоммером

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в итальянской серии А. В услугах вратаря заинтересован миланский «Интер», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В конце сезона «нерадзурри» могут лишиться своего основного голкипера и капитана Самира Хандановича, у которого заканчивается контракт.

33-летний Зоммер, чье соглашение с «Боруссией» тоже подходит к концу, может стать альтернативой 38-летнему голкиперу из Словакии.

Зоммер выступает за «Боруссию» из Гладбаха с 2014 года.