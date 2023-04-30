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Италия

Сегодня, 15:31

«Интер» благодаря дублю Мартинеса обыграл «Лацио». «Наполи» уже сегодня может оформить чемпионство в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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«Интер» на своем поле обыграл «Лацио» в матче 32-го тура итальянской серии А — 3:1.

Дублем у «нерадзурри» во втором тайме отметился Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Робин Госенс. Единственный мяч римлян в первом тайме провел Фелипе Андерсон.

«Интер» набрал 57 очков и поднялся на четвертое место в серии А. «Лацио» с 61 очком остается на второй строчке в турнирной таблице.

После поражения римлян «Наполи» уже сегодня может досрочно оформить чемпионский титул в серии А, для этого лидеру нужно обыграть «Салернитану». Начало матча в Неаполе — в 16.00 по московскому времени.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 13:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:1
Лацио
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Наполи
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