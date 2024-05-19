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«Интер» вырвал ничью в матче с «Лацио»

Алина Савинова
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«Интер» дома сыграл вничью с «Лацио» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Первый гол в этой встрече на 32-й минуте забил полузащитник гостей Даити Камада. Хозяева отыгрались на 87-й минуте благодаря забитому мячу Дензелы Дамфриса.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии еще несколько туров назад. Черно-синие набрали 93 очка за 37 матчей. «Лацио» с 37 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.

В заключительном туре сезона команда Симоне Индзаги сыграет против «Вероны», а «Лацио» встретится с «Сассуоло».

Италия. Серия А. 37-й тур
19 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:1
Лацио

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
Серия А
0
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