«Интер» вырвал ничью в матче с «Лацио»

«Интер» дома сыграл вничью с «Лацио» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Первый гол в этой встрече на 32-й минуте забил полузащитник гостей Даити Камада. Хозяева отыгрались на 87-й минуте благодаря забитому мячу Дензелы Дамфриса.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии еще несколько туров назад. Черно-синие набрали 93 очка за 37 матчей. «Лацио» с 37 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.

В заключительном туре сезона команда Симоне Индзаги сыграет против «Вероны», а «Лацио» встретится с «Сассуоло».