Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:55

«Интер» обыграл «Лечче», миланцы не проигрывают в серии А с сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ян Биссек и Алессандро Бастони.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Интер» дома одержал победу над «Лечче» в матче 17-го тура итальянской серии А — 2:0.

На 43-й минуте счет открыл Янн Биссек. На 78-й минуте преимущество команды Симоне Индзаги удвоил Николо Барелла.

Гости остались в меньшинстве на 84-й минуте — красную карточку получил экс-форвард тульского «Арсенала» Ламек Банда.

«Интер» (44 очка) продолжает лидировать в серии А. Миланцы не проигрывают в чемпионате Италии с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» потерпел единственное поражение в текущем сезоне, уступив «Сассуоло» (1:2).

«Лечче» (20) занимает 12-е место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Лечче

В параллельном матче «Верона» в большинстве обыграла «Кальяри» — 2:0. Победный гол на 53-й минуте забил Сириль Нгонге. За две минуты до этого с поля удалили полузащитника гостей Антуана Макумбу. Еще один мяч на 90-й минуте на свой счет записал Милан Джурич.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 20:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:0
Кальяри

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Кальяри
ФК Лечче
0
Читайте также
«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Бал дебютанток: как Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания начинали на чемпионате России
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Масалитин: «Если бы Миранчук сначала уехал в «Аталанту» на правах аренды, то это его бы спасло»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин записал свой музыкальный клип