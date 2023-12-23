«Интер» обыграл «Лечче», миланцы не проигрывают в серии А с сентября

«Интер» дома одержал победу над «Лечче» в матче 17-го тура итальянской серии А — 2:0.

На 43-й минуте счет открыл Янн Биссек. На 78-й минуте преимущество команды Симоне Индзаги удвоил Николо Барелла.

Гости остались в меньшинстве на 84-й минуте — красную карточку получил экс-форвард тульского «Арсенала» Ламек Банда.

«Интер» (44 очка) продолжает лидировать в серии А. Миланцы не проигрывают в чемпионате Италии с 27 сентября — в 6-м туре «Интер» потерпел единственное поражение в текущем сезоне, уступив «Сассуоло» (1:2).

«Лечче» (20) занимает 12-е место в турнирной таблице.

В параллельном матче «Верона» в большинстве обыграла «Кальяри» — 2:0. Победный гол на 53-й минуте забил Сириль Нгонге. За две минуты до этого с поля удалили полузащитника гостей Антуана Макумбу. Еще один мяч на 90-й минуте на свой счет записал Милан Джурич.