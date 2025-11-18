Видео
18 ноября, 22:45

«Интер» — «Милан»: дата и время начала матча чемпионата Италии

«Интер» и «Милан» сыграют в чемпионате Италии 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Интер» и «Милан» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 23 ноября. Игру примет стадион «Джузеппе Меацца («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.
23 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 22.35 мск. Игру из эфира «Матч ТВ» также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Милан» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 «Интер» набрал 24 очка и занимает первое место в таблице, «Милан» с 22 очками идет третьим.

В предыдущем туре чемпионата черно-синие победили «Лацио» (2:0), а красно-черные сыграли вничью с «Пармой» (2:2).

