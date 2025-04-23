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«Интер» — «Милан»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

«Интер» и «Милан» сыграют в полуфинале Кубка Италии 23 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Интер» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии в среду, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Первый матч между соперниками состоялся 2 апреля и завершился вничью со счетом 1:1.

Миланское дерби будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 21.50 мск, за десять минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции «Матч ТВ» (при наличии подписки на стриминговый сервис).

За ключевые событиями и результатом игры «Интер» — «Милан» следите в матч-центре «СЭ».

Италия. Кубок. 1/2 финала.
23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Вторая пара полуфиналистов Кубка Италии — «Болонья» и «Эмполи» (3:0 в первом матче).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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