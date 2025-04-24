«Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» одержал победу над «Интером» со счетом 3:0 на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Первый гол на 36-й минуте забил Лука Йович, головой замкнув подачу с фланга. На 50-й минуте он же оформил дубль после подачи с углового. Окончательный счет на 85-й минуте установил Тейани Рейндерс.

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. По сумме двух встреч «Милан» победил со счетом 4:1 и вышел в финал Кубка Италии.

Второй финалист определится 24 апреля в матче «Болонья» — «Эмполи» (первая игра — 3:0).