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Сегодня, 20:30

«Интер» — «Милан»: смотреть онлайн-трансляцию Суперкубка Италии

«Интер» сыграет с «Миланом» в финале Суперкубка Италии 6 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Альваро Мората (ФК «Милан»).
Фото Global Look Press
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«Интер» и «Милан» встретятся в финале Суперкубка Италии в понедельник, 6 января. Миланское дерби пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Милан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в России в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Италия. Суперкубок. Финал
06 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Милан

«Интер» — действующий победитель Суперкубка Италии.

В полуфинале турнира «Милан» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0, а «Интер» победил «Ювентус» — 2:1.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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