«Интер» примет «Милан» в матче 5-го тура итальянской серии А в воскресенье, 22 сентября. Игра в Милане начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире миланское дерби будет показывать телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Ключевые события дерби «Интер» — «Милан» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В четырех турах чемпионата Италии «Интер» набрал 8 очков, а «Милан» — 5. В сезоне-2023/24 «Интер» выиграл оба миланских дерби в серии А — нерадзурри победили в домашнем матче со счетом 5:1, а в гостевом — 2:1. По итогам сезона «Интер» стал чемпионом, а «Милан» занял второе место.