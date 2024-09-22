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Сегодня, 20:15

«Интер» — «Милан»: смотреть трансляцию матча серии А

«Интер» и «Милан» сыграют в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Интер» примет «Милан» в матче 5-го тура итальянской серии А в воскресенье, 22 сентября. Игра в Милане начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире миланское дерби будет показывать телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Ключевые события дерби «Интер» — «Милан» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 5-й тур
22 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

В четырех турах чемпионата Италии «Интер» набрал 8 очков, а «Милан» — 5. В сезоне-2023/24 «Интер» выиграл оба миланских дерби в серии А — нерадзурри победили в домашнем матче со счетом 5:1, а в гостевом — 2:1. По итогам сезона «Интер» стал чемпионом, а «Милан» занял второе место.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан

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