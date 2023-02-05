Сегодня, 22:00
«Интер» на своем поле примет «Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги, Жуниор Мессиас.
Матч «Интер» — «Милан» пройдет в воскресенье, 5 февраля. Начало — 22.45 (мск).
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