«Интер» на своем поле примет «Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Габбия, Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги, Жуниор Мессиас.

Матч «Интер» — «Милан» пройдет в воскресенье, 5 февраля. Начало — 22.45 (мск).