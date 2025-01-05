«Интер» и «Милан» сыграют в финале Суперкубка Италии в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на стадионе университета имени Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Интер» — «Милан» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 21.45, за 15 минут до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Ключевые события и результат игры «Интер» — «Милан» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В полуфинале Суперкубка Италии «Интер» победил «Аталанту» (2:0), а «Милан» — «Ювентус» (2:1).