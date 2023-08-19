В субботу, 19 августа, состоится матч «Интер» — «Монца» в рамках 1-го тура серии А. Встреча пройдет на «Стадионе Джузеппе Меацца», также известном как «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию формальных событий матча «Интер» — «Монца».

Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».

В минувшем сезоне «Интер» стал обладателем Кубка Италии. Клуб из Милана занял третье место в серии А. «Монца» завершила сезон на 11-м месте.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024