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Италия

Сегодня, 08:53

«Интер» может приобрести Бету или Тареми, если не подпишет Балогуна

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» работает над трансфером форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна.

По информации Sportmediaset, несмотря на то, что итальянский клуб является фаворитом на приобретение 22-летнего игрока, руководство составило список альтернативных вариантов на случай, если не удастся подписать Балогуна.

В качестве альтернативы футболисту сборной США и «Арсенала» «Интер» следит за ситуацией с форвардом Бету из «Удинезе» и нападающим «Порту» Мехди Тареми.

Ранее сообщалось, что «Интер» предложит за Балогуна 35 миллионов евро, «Арсенал» хочет 50 миллионов.

Сезон-2022/23 форвард провел в аренде в «Реймсе». В лиге 1 он провел 37 матчей и забил 21 гол.

Источник: Sportmediaset
Мехди Тареми
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Порту
ФК Удинезе
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