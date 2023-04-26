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Италия

Сегодня, 14:54

«Интер» может сохранить Лукаку, если попадет в ЛЧ по итогам сезона

Руслан Минаев
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Будущее форварда «Интера» Ромелу Лукаку, который арендован у «Челси», зависит от нескольких факторов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Это зависит от того, отберутся ли «нерадзурри» в Лигу чемпионов, а также от того, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

Отмечается, что Лукаку пока не думает о будущем клубе, а сосредоточен на выступлениях «Интера» в ЛЧ и серии А.

Ранее The Telegraph утверждал, что 29-летний бельгиец может получить шанс в «Челси» после прихода в клуб Маурисио Почеттино.

В этом сезоне форвард провел 26 матчей за «Интер», забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ромелу Лукаку
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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