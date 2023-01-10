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Сегодня, 07:07

«Интер» может вернуть Лукаку в «Челси»

Виктория Кравченко
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«Интер» может отказаться от идеи продления аренды нападающего Ромелы Лукаку. Права на игрока принадлежат «Челси».

По информации от FC Inter News, руководство миланцев сомневается в целесообразности повторной сделки. Так как в клубе не очень довольны частыми травмами игрока, который получат большой оклад.

В сезоне 2022/2023 из-за проблем со здоровьем Ромелу Лукаку принял участие только в семи матчах «Интера» во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и один результативный пас.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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