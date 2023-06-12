«Интер» начнет работу над трансфером форварда «Вест Хэма» Скамакки, если Джеко не продлит контракт

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что руководство итальянской команды начнет работу над переходом футболиста, если основной форвард «нерадзурри» Эдин Джеко не станет продлевать контракт.

На Скамакку также претендуют «Рома» и «Ювентус». Действующий контракт итальянца с «молотобойцами» рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 Скамакка сыграл в 27 матчах во всех турнирах и забил 8 голов. Стоимость 24-летнего форварда по данным портала Transfermarkt оценивается в 27 миллионов евро.