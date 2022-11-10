«Интер» надеется продлить контракт со Шкриньяром в ближайшие недели

10 ноября, 12:09
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о ситуации с продлением контракта защитника Милана Шкриньяра.
«Я настроен оптимистично, чтобы достичь соглашения со Шкриньяром по новому долгосрочному контракту. Мы свяжемся с его агентами и надеемся заключить его в ближайшие несколько недель», — приводит слова Шкриньяра журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 27-летний словак провел 20 матчей за «Интер», в которых заработал одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования