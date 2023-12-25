«Интер» намерен арендовать нападающего «Брюгге» Бьюкенена с обязательством выкупа

«Интер» интересуется нападающим «Брюгге» Тейджоном Бьюкененом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб намерен арендовать 24-летнего канадца с обязательством выкупить его по окончании сезона-2023/24. «Нерадзурри» готовы предложить футболисту контракт до конца июня 2028 года.

Бьюкенен выступает за «Брюгге» с января 2022 года, в сезоне-2023/24 он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.