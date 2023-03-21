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Италия

Сегодня, 16:19

«Интер» намерен избавиться от большей части игроков в летнее трансферное окно

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» готовится к массовому уходу игроков в летние месяцы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, восемь из одиннадцати игроков, вышедших на поле против «Ювентуса» (0:1) в воскресном матче, были старше 30 лет и обновление состава теперь считается первоочередной задачей клуба в трансферное окно.

Из одиннадцати игроков, которые вышли на поле против «Ювентуса», у шести заканчивается контракт по окончании сезона. Из них только Эдин Джеко и Стефан де Врей вступили в переговоры о возможном продлении соглашения.

В результате, по сообщениям из Италии, большая часть стартового состава Симеоне Индзаги этого сезона покинет «Интер». За Марсело Брозовича, Дензела Дюмфриса и Хоакина Корреа клуб сможет выручить относительно приличную сумму в случае их продажи.

Ранее сообщалось, что «Интер» не будет выкупать нападающего Ромелу Лукаку у «Челси».

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 50 очков в 27 матчах.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Интер (Интернационале)
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