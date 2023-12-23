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Италия

Сегодня, 17:47

«Интер» намерен приобрести Серхи Роберто

Виктория Кравченко
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Защитник и экс-капитан «Барселоны» Серхи Роберто может стать игроком «Интера», сообщает Football Espana.

По данным источника, миланский клуб планирует подписать 31-летнего футболиста на правах свободного агента. Руководство «Интера» предложит испанскому игроку контракт в начале января.

Сам Роберто на данный момент не заинтересован в подписании предварительного соглашения с каким-либо клубом. Защитник хочет остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне футболист провел за каталонцев восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2024 года.

Серхи Роберто
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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