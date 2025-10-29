Видео
29 октября, 15:24

«Интер» нанял психолога для вратаря Мартинеса, сбившего насмерть 81-летнего мужчину

Сергей Ярошенко

Вратарь «Интера» Хосеп Мартинес получил неделю отдыха и будет работать с психологом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что 27-летний испанец сбил на своем автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Инцидент произошел утром 28 октября. После столкновения с автомобилем пожилой мужчина скончался на месте, несмотря на оказанную первую помощь футболистом и медицинскими работниками.

По информации Foot Mercato, прокуратура Комо начала расследование по факту убийства по неосторожности и уточняет обстоятельства трагедии. Испанцу грозит до семи лет лишения свободы.

Мартинес выступает за «Интер» с лета 2024 года. За это время на его счету 12 матчей во всех турнирах, 7 из которых он отстоял на ноль. Контракт голкипера с клубом рассчитан конца июня 2029 года.

Хосеп Мартинес.Кошмар: вратарь «Интера» насмерть сбил дедушку в инвалидной коляске

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
