«Интер» нанял психолога для вратаря Мартинеса, сбившего насмерть 81-летнего мужчину

Вратарь «Интера» Хосеп Мартинес получил неделю отдыха и будет работать с психологом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что 27-летний испанец сбил на своем автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Инцидент произошел утром 28 октября. После столкновения с автомобилем пожилой мужчина скончался на месте, несмотря на оказанную первую помощь футболистом и медицинскими работниками.

По информации Foot Mercato, прокуратура Комо начала расследование по факту убийства по неосторожности и уточняет обстоятельства трагедии. Испанцу грозит до семи лет лишения свободы.

Мартинес выступает за «Интер» с лета 2024 года. За это время на его счету 12 матчей во всех турнирах, 7 из которых он отстоял на ноль. Контракт голкипера с клубом рассчитан конца июня 2029 года.