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Италия

Сегодня, 00:38

«Интер» обыграл «Наполи». Неаполитанцы потерпели первое поражение в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
4 января. «Интер» — «Наполи» — 1:0.
Фото Global Look Press
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«Интер» выиграл у «Наполи» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0. Для неаполитанцев это поражение стало первым в сезоне.

Единственный гол на 56-й минуте встречи забил нападающий Эдин Джеко. 36-летний босниец открылся под передачу Федерико Димарко и головой с близкого расстояния пробил по центру ворот.

Полузащитник Хвича Кварацхелия, игравший ранее в России за «Рубин» и «Локомотив», начал игру в стартовом составе «Наполи» и был заменен на 76-й минуте.

«Наполи» остался на первом месте в турнирной таблице серии А (41 очко). «Интер» идет на 4-й строчке, набрав 33 очка.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Наполи
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
серия А
2
4
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