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«Интер» — «Наполи»: смотреть матч серии А онлайн

«Интер» сыграет с «Наполи» в чемпионате Италии по футболу 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян, игрок «Интера».
Фото Global Look Press
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«Интер» сыграет с «Наполи» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер» — «Наполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

Миланская команда набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 25-ю баллами идет на первой строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Наполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи

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