«Интер» сыграет с «Наполи» в чемпионате Италии по футболу 10 ноября

«Интер» сыграет с «Наполи» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер» — «Наполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

Миланская команда набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 25-ю баллами идет на первой строчке чемпионата.

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