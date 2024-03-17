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Италия

17 марта, 20:45

«Интер» — «Наполи»: смотреть трансляцию матча серии А Италии

«Интер» сыграет с «Наполи» в чемпионате Италии 17 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Интер» — «Наполи».
Фото Reuters
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«Интер» на своем поле сыграет с «Наполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Стадион Джузеппе Меацца» в Милане, Италия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Наполи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Италия. Серия А. 29-й тур
17 мар, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:1
Наполи

По итогам 28-ти туров серии А «Интер» набрал 75 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Наполи» с 44 баллами располагается на 7-й строчке первенства страны.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Серия А
0
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