0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:48

«Интер» направил «Баварии» запрос по трансферу Павара

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Интер» до закрытия трансферного окна хочет подписать защитника «Баварии» Бенжамена Павара. Миланский клуб направил запрос мюнхенской команде, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Контракт 26-летнего защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 23 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бывший полузащитник «Рубина» Абильдгор подписал контракт с «Вероной»