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Италия

Сегодня, 17:41

«Интер» отказал «Челси» в обмене Онана на Кепу

Виталий Косик
Корреспондент
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«Интер» не принял предложение «Челси» об обмене вратаря Андре Онана на голкипера «синих» Кепу Аррисабалагу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить за 27-летнего камерунца Аррисабалагу и денежную компенсацию. «Интер» не интересуется подписанием Кепы. В клубе хотят взамен защитника Трево Чалобу или полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

Онана играет за «Интер» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.

В этом сезоне камерунец сыграл 33 матча во всех турнирах и пропустил 29 мячей. Также он 15 раз не пропустил ни одного гола за встречу.

Андре Онана
Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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