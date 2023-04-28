«Интер» отказал «Челси» в обмене Онана на Кепу

Сегодня, 17:41
«Интер» не принял предложение «Челси» об обмене вратаря Андре Онана на голкипера «синих» Кепу Аррисабалагу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить за 27-летнего камерунца Аррисабалагу и денежную компенсацию. «Интер» не интересуется подписанием Кепы. В клубе хотят взамен защитника Трево Чалобу или полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.
Онана играет за «Интер» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.
В этом сезоне камерунец сыграл 33 матча во всех турнирах и пропустил 29 мячей. Также он 15 раз не пропустил ни одного гола за встречу.