«Интер» отказал «Челси» в обмене Онана на Кепу

«Интер» не принял предложение «Челси» об обмене вратаря Андре Онана на голкипера «синих» Кепу Аррисабалагу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить за 27-летнего камерунца Аррисабалагу и денежную компенсацию. «Интер» не интересуется подписанием Кепы. В клубе хотят взамен защитника Трево Чалобу или полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

Онана играет за «Интер» с лета 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года.

В этом сезоне камерунец сыграл 33 матча во всех турнирах и пропустил 29 мячей. Также он 15 раз не пропустил ни одного гола за встречу.